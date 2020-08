Formel 1: Warum Mercedes zu schnell für die Reifen ist

An der gleißenden Sonne über Katalonien kann sich Mercedes nur bedingt erfreuen. Die Hitze bringt die Ingenieure des Formel-1-Teams ins Schwitzen - eine Lösung für das Reifenproblem muss gefunden werden. Das kommt daher, dass der schwarze "Silberpfeil" einfach zu schnell ist. Das kann "gleichzeitig Segen und Fluch" sein, wie es Teamchef Toto Wolff formulierte.

Bei Temperaturen von 30 Grad und mehr bekommen die Reifen am Mercedes schnell Haltbarkeitsprobleme, Blasenbildung tritt auf. Es sind Temperaturen, wie sie nun auch für den Großen Preis von Spanien in Montmelo bei Barcelona an diesem Wochenende erwartet werden. Das treibt nicht nur den Fahrern in den feuerfesten Rennoveralls den Schweiß auf die Stirn.

Erfahrungen aus Silverstone

Mit Hochdruck sucht Mercedes den Ausweg aus dem Gummi-Teufelskreis. "Wenn wir das nicht schnell hinbiegen, werden wir auch nächsten Sonntag dumm aus der Wäsche schauen", betonte Mercedes-Renningenieur Andrew Shovlin, nachdem die Reifen am vergangenen Sonntag in Silverstone an den Autos von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas schwer gelitten hatten. Eine Woche vorher war beiden Piloten ein Vorderreifen sogar geplatzt.

Allerdings waren die Ursachen für die massiven Probleme mit den Pirelli-Reifen unterschiedlich. Beim ersten Rennen des Silverstone-Doppelpacks wirkten die Seiten- und Längskräfte zu stark auf die Gummis ein - durch das Bremsen und durch die Kurven. Mit mehr Reifendruck fürs zweite Rennen konnte das Problem gelöst werden. Dann aber machten die Hinterreifen zu schaffen.