Formel 1: Wie Red Bull die Unschlagbaren schlagen konnte

Copygate: Das geklonte Mercedes-Auto von Racing Point war an diesem Wochenende der Aufreger. Dem Team wurden 15 Punkte abgezogen, 400.000 Euro Strafe sind zu zahlen. Es gibt sogar die Unterstellung, dass Racing-Point-Ingenieure ein ganzes Mercedes-Auto von 2019 vermessen konnten. Racing-Point-Teambesitzer Lawrence Stroll konterte entrüstet: „Unser Name wird in den Dreck gezogen. Ich habe nie in meinem Leben betrogen.“ Was bleibt, ist ein Imageschaden für die gesamte Formel 1. 70 Jahre nach dem ersten WM-Rennen.