Nasenblitzer: Wieso manche die Maske unter der Nase tragen

Bekannte Stimmen und Gesichter beeinflussen unser Handeln

Was hält die Expertin von den neuen Durchsagen in den Öffentlichen Verkehrsmitteln? "Sie helfen, damit wir uns erinnern. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass wir – wenn immer gleich – uns an die Durchsagen gewöhnen."

Bei den Salzburger Festspielen weisen vor Beginn der Vorstellungen in einer Tonband-Ansage "Buhlschaft" Caroline Peters auf Deutsch und "Jedermann" Tobias Moretti auf Englisch die Besucher auf die Verhaltensregeln hin. Sie empfehlen, die Schutzmaske auch während der Aufführung zu tragen.

Beran hält das Setzen auf prominente Stimmen für eine gute Idee: "Aus der Wirtschaftspsychologie weiß man, dass Testimonials Identifikation schaffen. Es entsteht ein sogenannter Deutungsrahmen: Wir hören also eine bekannte Stimme, es werden Assoziationen zur Maske und auch positive Bilder zum Testimonial aktiviert: Und so kann unser Handeln beeinflusst werden."