2.713 Neuinfektionen in Österreich

Mit 2.713 Neuinfektionen in 24 Stunden liegen die Werte des Gesundheits-und Innenministeriums zwar unter den Werten von zuletzt mehr als 3.000, für einen Sonntag ist das aber ein hoher Wert. 22 weitere Todesfälle waren zu beklagen.

Bei der Hospitalisierung sind 25 neue Fälle gezählt worden, 16 Verlegungen betreffen Österreichs Intensivstationen.

Bisher gab es in Österreich 514.153 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (21. März 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 9.074 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 473.357 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.885 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 410 auf Intensivstationen betreut.