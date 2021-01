2.088 gemeldete Corona-Infektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Mittwoch wurden hierzulande 2.088 neue Corona-Infektionen gemeldet. Nach 1.672 Infektionen am Mittwoch und 1.702 Infektionen am Donnerstag wärs das ein abermaliger Anstieg.

Aber so ist es tatsächlich nicht, denn die korrekte Zahl der Neuinfektionen in den vergangen 24 Stunden liegt bei 1.578 und ist somit wieder niedriger als in den vergangenen Tagen. Grund dafür sind 510 Nachmeldungen aus Salzburg.

Eine Strategie gegen das Virus sind regelmäßige Testungen. Ab Montag gibt es in weiten Teilen Österreichs durchgängige Teststraßen. Auch unsere heutige Frage des Tages beschäftigt sich damit: