Apotheken sollen Corona-Gratis-Tests anbieten

Ab Montag ist bei der Maskenpflicht manches anders: Beim Einkaufen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln muss verpflichtend eine Maske vom Typ "FFP2" ("Filtering Face Piece") getragen werden, selbst geschneiderte Utensilien oder auch der blau-weiße Mund-Nasen-Schutz sind in Supermarkt, Bus und Bahn verboten. Zudem will die Mehrheit der Parlamentsparteien kostenlose Corona-Selbsttests in den Apotheken abgeben, um die Schlagzahl bei den Testungen zu erhöhen. Wo aber bekomme ich die neuen FFP2-Masken? Was kosten sie? Und wie geht das mit den Gratis-Tests in den Apotheken genau? Der KURIER gibt einen Überblick:

Gratis-Corona-Tests in Apotheken

Bis auf die FPÖ, die im Nationalrat dagegen gestimmt hat, sind sich alle Parlamentsparteien einig: In Österreichs Apotheken sollen so bald wie möglich kostenlose Corona-Selbsttests vertrieben werden. Darauf haben sich Mittwochabend ÖVP, Grüne, Neos und SPÖ auf Initiative von SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner geeinigt. Der Entschließungsantrag ist noch kein Gesetz, damit die Gratis-Tests wirklich kommen, müsste eine Verordnung oder ein Gesetz folgen.