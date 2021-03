1.896 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 1.896 neue Corona-Infektionen. Der Wert am Montag gibt meistens die Richtung für den Verlauf der Woche vor. Zuletzt gab es in der Vorwoche 1.910 neue Infektionen - also einen ähnlich hohen Wert wie am heutigen Montag, wenngleich auch etwas niedriger.

Außerdem gibt es in den vergangenen 24 Stunden 19 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Zudem gibt es 2.022 neue Genesene. Damit sinkt die Zahl der aktiven Fälle auf 27.284.