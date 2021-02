1.520 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Dienstag auf Mittwoch wurden von den Behörden 1.520 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind um mehr als 300 mehr als von Montag auf Dienstag und um etwa 120 weniger als am vergangenen Mittwoch.

DIe Zahl der aktiven Fälle ist damit um 72 auf 13.672 gestiegen, die 7-Tages-Inzidenz ist hingegen weiter leicht von 108,1 auf 106,8 gesunken.

Bisher gab es in Österreich 418.283 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (03. Februar 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 7.902 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 396.709 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.693 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 306 der Erkrankten auf Intensivstationen.