1.028 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Von Montag auf Dienstag lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder über 1.000, es gab 1.028 positive Testergebnisse. Davon waren die meisten mit 306 wieder in Wien zu verzeichnen - jedoch etwas weniger als am Vortag. 182 Infektionen gab es in Niederösterreich, 152 in Tirol und 112 in Oberösterreich.

Am Montag lag die Zahl mit 979 knapp unter 1.000 neuen Infektionen.

Mehr Infos in Kürze.