Tödliche Schießerei: "Die Tat war schon lange geplant"

Die Ermittler staunten nicht schlecht, als sie in der Nacht auf Mittwoch erstmals den Bunker von Alois Huber in dessen Keller im Wohnhaus in Großpriel betraten. Neben der teilweise verkohlten Leiche des Mannes – er hatte Feuer gelegt und sich anschließend in den Kopf geschossen – fand sich ein riesiges Arsenal an Jagdwaffen. Die Ermittler gehen von weit über einhundert Gewehren aus. Darüber hinaus bunkerte der Mann eine beachtliche Sammlung exotischer Jagdtrophäen – und zwar so viele und wertvolle Tiere, wie sie der Jäger niemals selbst erlegen hätte können.

Dieser überaus interessante Fund ließ einige Ermittler sofort hellhörig werden. Ist Alois Huber auch der Verantwortliche jener spektakulären Kriminalfälle, die unter dem Titel „Halali-Bande“ bekannt geworden sind? Dabei handelt es sich um zum Großteil ungeklärte Einbrüche in stattliche Jagdvillen und Schlösser, bei denen wertvolle Jagdgewehre und Trophäen exotischer Tiere gestohlen und die Anwesen anschießend abgefackelt wurden.

Zu den spektakulärsten Untaten zählten der Brand des Jagdschlosses „Inku“ im Steinbachtal bei Göstling, Bezirk Scheibbs in NÖ, im Winter 2002 und die niedergebrannte Jagdvilla der bekannten Hutmacher-Familie Nagy im Oktober 2004 in Gutenstein bei Wiener Neustadt. Der Wert der gestohlenen Trophäen und Waffen war so groß, dass die Familie 80.000 Euro Ergreiferprämie auf den Täter aussetzte.