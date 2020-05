Spendenaktion für die Kinder der Mordopfer

Beteiligen wird sich auch der Verband der Österreichischen Zeitungsherausgeber, dessen Geschäftsführer Gerald Grünberger gleichzeitig die Medien auffordert, die Privatsphäre der Opfer zu respektieren.

Die Spendengelder werden unter notarieller Kontrolle vom KSÖ verwaltet und in enger Abstimmung mit KSÖ und Rotem Kreuz vergeben.

„Den Familienmitgliedern der getöteten Einsatzkräfte gilt mein volles Mitgefühl. Ich danke dem KURIER für diese wertvolle Initiative, die ich sehr gerne unterstütze.“ Werner Faymann

„Unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Stunde den Familien und Angehörigen der Opfer. Wir sind tief betroffen und bestürzt über diese grausamen Ereignisse die unser ganzes Land schockierten. Wir müssen in diesen schweren Zeiten zusammenhalten und füreinander einstehen. Wir unterstützen daher die Aktion des KURIER, der damit einmal mehr zivilgesellschaftliche Courage unter Beweis stellt.“ Michael Spindelegger und sein Team

„Die tragischen Ereignisse die sich am 17. September zugetragen haben und die menschlichen Schicksale die diese mit sich brachten, haben uns veranlasst, eine Spendenaktion im Parlament zu Gunsten der Angehörigen der Opfer zu initiieren. Diese wird am nächsten Sitzungstag des Hohen Hauses am Mittwoch, 25. September, stattfinden“ Für die Parlamentsklubs, Josef Cap, Karlheinz Kopf, H.C. Strache, Josef Bucher, Eva Glawischnig, Robert Lugar

„Bei einem blutigen Amoklauf wurden drei Polizisten und ein Sanitäter in NÖ ermordet. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt jetzt ihren Angehörigen. Die Wirtschaftskammer beteiligt sich daher gerne an der Hilfsaktion des KURIER zugunsten der Hinterbliebenen. In einer extrem schwierigen Situation brauchen sie unser aller Solidarität.“ Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

„Der Amoklauf von Großpriel erschüttert alle. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer. Niemand kann sich vorstellen, was eine solch brutale Tat für die Hinterbliebenen bedeutet. Wir teilen ihr Leid und wollen gemeinsam helfen, ihre Existenzsorgen zu mildern.“ Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien

„In schweren Stunden wie diesen müssen wir zusammenhalten und besonders hinter den Betroffenen aus dem öffentlichen Dienst stehen. Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen. Wir beteiligen uns gerne bei dieser Unterstützungsaktion und bedanken uns beim KURIER und dem Kuratorium Sicheres Österreich für diese Initiative.“ Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender REWE