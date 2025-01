Mit Ausnahme der Statutarstädte St. Pölten, Krems und Waidhofen/Ybbs sowie der Gemeinden Pernersdorf und Vösendorf wird heute, Sonntag, 26. Jänner, in ganz Niederösterreich gewählt. 1.307.510 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind bei der Gemeinderatswahl am Sonntag wahlberechtigt.

Die Bürgermeister werden nicht direkt gewählt, sondern von den Gemeinderäten. Erstmals gibt es nur amtliche Stimmzettel, mit maximal fünf Vorzugsstimmen pro Wähler. Kandidaten stellt die ÖVP in allen Gemeinden, die SPÖ in 538, die FPÖ in 444, die Grünen in 116, und die NEOS in 52; zudem gibt es 218 unabhängige Listen.