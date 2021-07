Greenpeace startet Kampf um den Neusiedler See

Welche Umweltauswirkungen werden erwartet?

Das Gutachten geht angesichts der Errichtung einer Schnellstraße zwischen Sopron und Fertőrákos von täglich über 8.000 Fahrzeugen in der Hauptsaison aus. Auch am See würde der Verkehr massiv steigen. Derzeit sind 4.100 Bootsliegeplätze registriert, 850 neue sind in Ungarn geplant. Beides würde geschützte Vogelarten stören und gefährden, außerdem würden durch den Bau Feuchtgebiete unwiederbringlich zerstört werden.