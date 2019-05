Neusiedler See: Flora und Fauna statt Verkehr über den See

Der Naturpark Neusiedler See-Seewinkel gilt als eine der spektakulärsten Naturlandschaften Europas. In den 1970er-Jahren wäre dieses Paradies für Flora und Fauna beinahe dem Bau einer rund 3,2 Kilometer langen Brücke über den See zum Opfer gefallen. Das Projekt wurde unter anderem deshalb nie realisiert, weil innerhalb kürzester Zeit 20.000 Unterschriften dagegen gesammelt wurden – von einer der ersten Bürgerinitiativen Österreichs überhaupt. Das brachte die damalige Landesregierung zum Umdenken.

Eine Brücke wurde dann trotzdem gebaut, allerdings nur als Provisorium. Nicht zum Fahren, wohl aber für die Eröffnung des Nationalparks „ Neusiedler See – Seewinkel/Fertö-Hansag Nemzeti Park“ am 24. April 1994 mit einem Festakt direkt an der Staatsgrenze.

Das 25-jährige Jubiläum der Eröffnung wird heute, Donnerstag, ebenso grenzüberschreitend mit einem Festakt im Umweltbildungszentrum von Fertöujlak (auf Deutsch: Mexikopuszta, Anm.) begangen.