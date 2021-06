Neusiedler See in der Tourismus-Zwickmühle: Droht die Rote Liste?

Mehr zu sagen hat hingegen Umweltschützer Christian Schuhböck von der Organisation Alliance for Nature. Er stuft den aktuellen Bericht als Teilerfolg ein, nächster Schritt sei eine Stellungnahme Ungarns dazu.

„Wenn das Projekt nicht gestoppt wird, wird der UNESCO nichts anderes übrig bleiben, als das Gebiet auf die Rote Liste der gefährdeten Welterbestätten zu setzen.“ Details dazu könnten bereits bei einer weltweiten UNESCO-Konferenz im Juli besprochen werden.

Schuhböck verweist aber auch auf die österreichische Verantwortung, denn im Bericht wird explizit auf die „kumulativen Effekte“ der verschiedenen Tourismusprojekte verwiesen. So seien die auf österreichischer Seite bereits vorhandenen Einrichtungen in ihrer Summe „höchst problematisch“. Neue Projekte wie die Erweiterung der Seebühne Mörbisch, das neue Seebad in Breitenbrunn und ein geplantes Hotel in Neusiedl am See hätten ebenfalls negative Auswirkungen.

Ob diese „Kampfansage“ der UNESCO eines der Projekte stoppen wird, bleibt abzuwarten.