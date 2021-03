Der Neusiedler See ist hart im Nehmen

Dazwischen gab es aber auch Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs, unterbrochen von Rückschlägen, wie jahrelangen Torfbränden (ab 1857) und einer Invasion von Wanderheuschrecken im Jahr 1858. Oder gleich der kompletten Austrocknung, was sogar zum Anbau von Reis führte – und dank Wind und Trockenheit jede Menge Salz in die Weingärten und umliegenden Ortschaften brachte. Aufgrund von Lebensmittelengpässen gegen Ende des Ersten Weltkrieges wurde damals ernsthaft über die Trockenlegung des Sees diskutiert.

Heute geht es genau in die andere Richtung: Das Donau-Wasser soll zum einen den See, zum anderen auch das Grundwasser speisen. Denn von dessen Stand hängt ab, wie viel die Landwirte bewässern dürfen. Ohne Maßnahmen würde der See in den kommenden 30 Jahren langsam aber ziemlich sicher austrocknen. Auch wenn er noch so hart im Nehmen ist, wie die Geschichte zeigt.