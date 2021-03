Fünf offene Fronten im Kampf um den Neusiedler See

Das Gebiet sei außerdem in verschiedene Regionen eingeteilt. Wenn der Pegelstand des Grundwassers in einer davon unter eine bestimmte Marke fällt, dürfte auch nicht mehr in vollem Umfang bewässert werden. „Das hat mit dem Wasserstand im See gar nichts zu tun“, sagt Prieler.

Das Geschäft: Alles nur eine Frage des Geldes?

Gäste bringen Geld. Und sie kommen in Scharen ins Nordburgenland, nicht zuletzt dank des Corona-bedingten zunehmenden Interesses an Inlandsdestinationen. Der Neusiedler See punktet mit einem breiten Angebot vor allem auf österreichischer Seite, wo massiv investiert wird – etwa von den Esterhazy Betrieben in die Seebäder Breitenbrunn oder Rust.

Dass auch Ungarn auf den lukrativen Tourismuszug aufspringen will, war nur eine Frage der Zeit: Die Bauarbeiten für das 75 Millionen Euro teure Tourismusprojekt am Seeufer bei Fertörákos haben bereits begonnen.