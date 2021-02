Neusiedler See: Warum jetzt Salz in die Lacken gekippt wird

"Die pannonischen Salzlebensräume sind europaweit einzigartig", sagt WWF-Experte Bernhard Kohler und schnappt sich eine der mit Salz befüllten Scheibtruhen, um sie anschließend in die Moschado-Lacke bei Apetlon am Neusiedler See zu kippen.

Ja, richtig gelesen. Am Donnerstag wurden so rund fünf Tonnen Salz in die Lacke eingebracht, um "lokal schwere Schäden zu beheben", erklärt Nationalpark-Forschungskoordinator Harald Grabenhofer. Das sei aber nur eine kurzfristige Rettungsmaßnahme, denn „nur ein hoher Grundwasserspiegel fördert die Erneuerung der Salze.“

Der Salzhaushalt vieler Seewinkel-Lacken ist durch die Absenkung des Grundwasserspiegels, Entwässerung und künstliche Süßwasserzufuhr massiv gestört worden. Binnen 100 Jahren wurden 80 Prozent der ursprünglichen Fläche zerstört, mit gravierenden Folgen für die betroffenen Tiere und Pflanzen im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.