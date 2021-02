Coronavirus: Burgenland verstärkt Maßnahmen

Da die Zahl der Neuinfizierten in den letzten Tagen und die Inzidenz mit 166,8 hoch sei, unternehme das Land mehrere Maßnahmen, erklärte Sonja Windisch vom Koordinationsstab. Am Donnerstag wurden 56 Neuinfektionen, tags davor 96 vermeldet.

Längere Quarantäne, mehr Kontrollen

Zum einen werden K1-Personen - sie befinden sich in Quarantäne - nun am 7. statt am 5. Tag geprüft, da davor oft noch keine Infektion nachgewiesen werden könne. Positiv Getestete kommen nicht automatisch nach zehn Tagen aus der Quarantäne, sondern werden erneut getestet, um die noch bestehende Ansteckungsgefahr via CT-Wert zu prüfen. Die Quarantäne kann daher länger als zehn Tage dauern.