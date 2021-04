Neusiedler See: Droht im Sommer die Rote Liste?

Unesco: Experte prüft die Lage

Grund genug für die Projektgegner, einmal mehr einen dringenden Appell an die Unesco zu richten. Diese solle bei ihrer Konferenz Ende Juli in China in Erwägung ziehen, den Neusiedler See auf die Rote Liste der gefährdeten Welterbestätten zu setzen, sagt Christian Schuhböck von der Organisation Alliance for Nature.