Mega-Projekt am Neusiedler See: Österreicher müssen Häuser räumen

Angesichts der Bestimmtheit, mit der Ungarn das Projekt durchziehen will, sehen die sechs österreichischen Pächter kaum Chancen, den Abriss ihrer Häuser zu verhindern. Ein Anwalt wurde dennoch eingeschaltet. „Um zumindest nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben“, sagt Meisel, der sich keine großen Hoffnungen macht und bereits auf der Suche nach einem Abrissunternehmen ist. „Aus hohen ungarischen Kreisen wurde mir bereits gesagt, dass da nichts mehr zu machen sein wird.“

Das befürchten mittlerweile auch Naturschützer auf beiden Seiten. „Ungarn schert sich um nichts“, sagt Christian Schuhböck von der Organisation Alliance for Nature. Er fordert einmal mehr, dass der Neusiedler See auf die Rote Liste der gefährdeten Welterbestätten gesetzt werden soll. „Da wird schon in der Kernzone gearbeitet. Die UNESCO muss endlich aktiv werden.“ Doch dort werden weiter Unterlagen der verschiedenen Organisationen geprüft. Für Generaldirektor Kárpáti gibt es so oder so keinen Grund für Änderungen: „Das Projekt entspricht in jeglicher Hinsicht allen Vorschriften und ist gültig genehmigt.“