Yachtclub Breitenbrunn geht in die nächste Instanz

Konkrete Auswirkungen auf den Betrieb haben die Urteile vorerst ohnehin nicht, weil YCBb-Präsident und Anwalt Walter Bajons die nächste Instanz mit dem Fall befassen wollen.„Die Richterin ist dieselbe, die den prätorischen Vergleich protokolliert und die Exekution bewilligt hat. Sie hätte jetzt entscheiden müssen, dass der Vergleich nichtig und die Exekution unzulässig ist – da hatten wir ein schweres Standing“, sagt Bajons, betont aber die „faire Verfahrensführung“.

In einem Punkt sei dem YCBb sogar Recht gegeben worden: Die Gemeinde muss Anwaltskosten von rund 850 Euro ersetzen, weil „die hartnäckige, beharrliche und absichtliche Verweigerung der Informationsweitergabe ... rechtswidrig“ war, heißt es im Urteil.

Offen bleibt im Urteil laut Bajons die Frage, wer für den Abbruch des Yachtclubs, laut Kostenvoranschlag rund 142.000 Euro, aufkommen soll. „Das schreibt auch die Richterin in ihrem Urteil, obwohl sie in einer Nebenvereinbarung des prätorischen Vergleichs sogar namentlich angeführt ist. An dieser Frage hängt die Zulässigkeit der Exekution. Wenn sich die Richterin dieser Frage nicht stellt, muss die nächste Instanz entscheiden.“