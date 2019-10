Yachtclub Breitenbrunn: Ein Urteil als Zwischenstation

Bauprojekte am Ufer des Neusiedler Sees sind seit jeher umstritten. Das gilt sowohl für das im ungarischen Fertörakos geplante Projekt, als auch für den bereits laufenden Umbau des Seebades in Breitenbrunn. Wie bereits mehrmals berichtet, geht es in dem schon lange schwelenden Rechtsstreit zwischen Yachtclub Breitenbrunn (YCBb), Esterhazy Stiftung und Gemeinde um die Frage, inwieweit der YCBb über das Areal, auf dem er seit 1969 beheimatet ist, verfügen darf. Am Montag fand der nächste Verhandlungstag am Landesgericht Eisenstadt im Verfahren Yachtclub gegen Gemeinde statt. Der nächste Termin im Fall Yachtclub gegen Esterhazy findet dann am 18. November statt.