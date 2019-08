Streit um Yachtclub Breitenbrunn wird vor Gericht ausgetragen

Verhärtete Fronten im Streit zwischen dem Yachtclub Breitenbrunn (YCBb) und den Esterhazy Betrieben um die Nutzung des YCBb-Vereinsgeländes im Seebad. Am Montag gaben die Esterhazy-Vorstände Matthias Grün und Michael Gröschl in einem offenen Brief bekannt, dass Gespräche über eine außergerichtliche Einigung abgebrochen wurden.