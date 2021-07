Neusiedler See: Ein Millimeter fehlt auf historischen Tiefstand

Problematisch wird es langsam aber sicher für die Segler. Der kritische Punkt, an dem nicht mehr alle Bootstypen ohne Einschränkungen am Neusiedler See segeln können, ist heuer schon längst über-, beziehungsweise unterschritten. Sandbänke lauern zum Teil direkt unter der Wasseroberfläche und bringen nicht nur unerfahrene Segler zum Verzweifeln.

Das bestätigt auch Harald Hynie, Obmann des Jachtklubs Illmitz, im Gespräch mit dem KURIER: „Am Wochenende haben wir eine Regatta veranstaltet, da haben zwei Boote beim Rausfahren richtig Probleme gehabt. Im Hafenbecken und in den Uferzonen ist es sehr seicht, da stehst du nur mehr bis zum Knie im Wasser.“

Pegelschwankungen sind an sich normal

An Pegelschwankungen sind langjährige Wassersportler am Neusiedler See freilich gewöhnt. Insbesondere am Südwestufer kann es infolge von Windverfrachtungen oft noch deutlich seichter sein als im Norden und Osten. „Je nach Windstärke gibt es unterschiedliche Bereiche, wo man aufpassen muss. Durch die Windverfrachtung kann es gewaltige Bewegungen geben“, weiß der Jachtklub-Obmann. Der Neusiedler See bleibt also, gerade bei so niedrigem Pegelstand wie jetzt, ein Revier für Spezialisten, und verzeiht keine Fehler von Seglern, die sich nicht auf seine Eigenheiten einstellen.