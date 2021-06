Bei dieser Hitze trocknet der Neusiedler See in 166 Tagen aus

Das Land Burgenland hat sich jedenfalls bereits darauf festgelegt, den See als Landschaftselement zu erhalten. Zu wichtig ist er für das Mikroklima in der Region, beispielsweise wäre Weinbau ohne den Neusiedler See so gut wie unmöglich. Selbiges gilt auch für den Tourismus - sowohl auf österreichischer als auch auf ungarischer Seite.

Warum Ungarn ein Problem hat

Gerade die Ungarn haben ein großes Problem mit sinkenden Wasserständen, schon jetzt wird der See auf ungarischer Seite laufend ausgebaggert. Denn durch den Nordwind wird Schlamm genau in jenen Bereich verlagert, in dem die Orbán-Regierung das Megaprojekt bei Fertőrákos umsetzen will.