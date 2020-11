Neusiedler See: Gewessler gegen Wasserzufuhr

Problem auf mehreren Ebenen

Das ist nicht zuletzt stimmig, weil die Frage nach der Zukunft des Neusiedler Sees auf mehreren Ebenen beantwortet werden muss – unter anderem auf einer touristischen. Denn bekanntlich plant Ungarn die Errichtung eines Mega-Tourismusprojekts am Seeufer bei Fertörákos und hat nicht zuletzt deshalb, so wie das Burgenland, Interesse daran, den See als Landschaftselement zu erhalten. Gespräche darüber hat es bereits gegeben.

Das sei auch das Ziel, sagt Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Wir wollen eine Lösung auf breiter Basis, um den Fortbestand des Naturraums nachhaltig abzusichern. Eine Austrocknung des Sees kann niemand wollen.“ Den „Schreckensszenarien“ von Gewessler kann Dorner wenig abgewinnen, denn „die Ausführungen der Minister sind sehr selektiv und bilden die Breite des Themas in keiner Weise ab.“

Schließlich sei die Frage der Wasserzufuhr umfassender zu sehen: „Es geht auch um das Grundwasser für die Landwirtschaft, Salzlacken, den Zicksee und vieles mehr.“ Derzeit werden die ersten Erkenntnisse der Task Force auf fachlicher Ebene zusammengeführt und die Ergebnisse dann der Öffentlichkeit präsentiert.

Die beste Lösung für das Problem des sinkenden Pegelstandes wäre mehr Niederschlag. Das ist laut Gewessler gar nicht so unwahrscheinlich, schließlich würde „vielfach prognostiziert“, dass Starkregenereignisse zunehmen: „Schon ein geringfügiger Anstieg der Niederschlagsmengen könnte zu einer Verringerung der Austrocknungswahrscheinlichkeit führen.“