Warnruf: "Hände weg vom Neusiedler See"

"Die Situation ist wie damals: Der Protest war notwendig, das Projekt wurde nicht umgesetzt. Auch heute müssen alle Naturschützer gemeinsam gegen die Pläne der Wasserzuleitung auftreten."

Forderung: Stopp der Wasserentnahme

Diese wäre laut Jellasitz gar nicht notwendig, würde sich die Landwirtschaft bei der Wasserentnahme zurückhalten. "Bei der Gründung des Nationalparks 1993 gab es im Seewinkel 100 Brunnen, heute sind es laut Rechnungshofbericht von 2020 über 5.000 – und jährlich kommen neue, illegale dazu."

Die Vorschläge der noch jungen, noch namenlosen Initiative: Sofortiger Stopp der Flächenbewässerung im Seewinkel, Umstellung auf Tröpfchenbewässerung, Rückbau von Kanälen, die Wasser ableiten, keine Zuführung von Donauwasser und die Kontrolle der Wasserentnahme.

"Die Lacken und der See können nur mit Wasser gerettet werden, also darf das nicht leichtsinnig verschwendet werden", sagt Jellasitz und fordert, die aktuellen Pläne noch einmal zu überdenken. "Der größte Schaden wäre es, wenn man den See ruiniert. Weil dann ist alles hin – der See, der Nationalpark und der Tourismus."