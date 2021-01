Wie Corona die Gesellschaft spaltet: Hengstschläger im Interview

Im Rahmen dieser Entscheidungen scheint die gesellschaftliche Kluft zwischen Alt und Jung oder auch zwischen Geimpften und Ungeimpften größer zu werden. Wie kann man dem begegnen?

Das sind Themen, die es immer gegeben hat. Nicht nur in Österreich, sondern global leben wir leider in Gesellschaften, wo es Kluften gibt. Und die werden durch so eine Pandemie nicht kleiner. Es werden im Wesentlichen oft aber nicht andere. Es ist ja ein großes Glück, dass die Pandemie uns in Zeiten der digitalen Transformation trifft, weil wir ja jetzt sehr einfach kommunizieren können. Wir können Dinge im Internet bestellen, es gibt die Möglichkeit von Home Office, Distance Learning, etc.

Aber wir wissen, dass der digitale Wandel zum Beispiel schon vor der Pandemie so manche ähnliche Frage aufgeworfen hat: Wer wird denn eventuell jetzt abgehängt? Welche Jobs werden jetzt verändert? Wer sind die Gewinner dieser digitalen Transformation? Wie ist das mit der digitalen Bildung? Gibt es da jetzt den gleichen fairen Zugang zu alldem? Wie sieht es mit digitaler Ethik aus? Und jetzt haben wir, im Zusammenhang mit der Pandemie, viele ganz ähnliche Fragen und Diskussionen. Wer verliert dabei mehr als andere, wer wird wann geimpft, wer hat welchen Zugang wozu, etc. Das sind Fragen, die wir bei Veränderungen und Transformationsprozessen immer haben.

Wie lautet die Antwort auf diese Fragen?

Wir haben ja in der Pandemie schon erlebt, dass die Zahlen nach unten gehen können wenn der Mensch genau das gemacht hat, was ihn in der Evolution so auszeichnet - seine Vernunftbegabung, sein soziales Wesen auszuspielen und zusammenzuhalten. Ich habe mit meinem letzten Buch auch einen Begriff geprägt, die Lösungsbegabung – diese grundsätzliche, auch genetisch mit angelegte Begabung, kann aber nur dann umgesetzt werden, wenn wir sie auch durch Wissenserwerb und Üben entwickeln und aktiv halten. Diese Lösungsbegabung brauchen wir auch nach der Pandemie für viele Themen, die vor der Tür stehen und teilweise ähnliche Fragestellungen aufwerfen.

Hat die Pandemie also auch positive Seiten?

Natürlich kann man einer Pandemie auch Gutes abgewinnen. Ich bin noch immer hauptsächlich damit beschäftigt, mir Gedanken über die negativen Seiten zu machen. Aber irgendwann werden wir uns hinsetzen und fragen: Was kann man daraus lernen? Die digitale Transformation hat zum Beispiel sicherlich, was ihre Vorteile anbelangt, jetzt viel mehr Sichtbarkeit erlangt. Sie hat auch die Gesellschaft viel mehr durchdrungen. Das haben wir gerade in Österreich erlebt, zum Beispiel an den Universitäten. Ich halte meine Vorlesungen online, wir halten unsere Konferenzen online und so weiter. Das gab es vorher auch, aber nicht in diesem Ausmaß.

Was man mitnehmen und hoffentlich auf andere Probleme anwenden kann: Wir haben in der Pandemie gesehen, der Beitrag jeder und jedes Einzelnen hat einen Unterschied gemacht – die Lösung ist nur im Kollektiv zu erreichen. Das zeigt uns für die Zukunft, dass, ob es um Klimawandel, Flüchtlingsthemen oder etwa Rassismus geht, der Beitrag jedes Einzelnen etwas ausmacht und wirklich zählt.