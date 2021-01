Corona: Wann ist das endlich vorbei?

Im Idealfall wird der Erreger ausgerottet, doch das ist ausgesprochen selten. Eradikation, die weltweite Ausrottung einer Krankheit, nennt es die Fachfrau. Angetter: „Das ist uns nur ein einziges Mal in der Geschichte gelungen – bei den Pocken. Sie konnten durch die Impfung eliminiert werden, 1980 verkündete die WHO: ,Die Welt ist pockenfrei.‘“

Die Pocken boten ideale Voraussetzungen für die Eradikation: Das Virus wurde nur von Mensch zu Mensch übertragen, während Corona und andere Viren tierische Zwischenwirte haben, in denen sie alle Maßnahmen aussitzen können. Zudem waren die Symptome so eindeutig, dass Infizierte leicht erkannt und isoliert werden konnten. Und: Einmal an den Pocken erkrankt und genesen, war man lebenslang immun.