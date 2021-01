Was hinter der Aufregung um die vermeintlich schlechte Wirksamkeit von Astra Zeneca steckt

Wobei ein Blick in diese Studie durchaus lohnt: AZD1222 scheint auch bei älteren Menschen eine robuste Immunität zu erzeugen und tendenziell verträglicher zu sein als bei Jüngeren, war im November 2020 das Fazit einer Zwischenauswertung im Fachmagazin The Lancet. (Für alle, die es genau wissen wollen: „Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old adults (COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial“) Es ist bereits die fünfte veröffentlichte klinische Studie eines SARS-CoV-2-Impfstoffs, der an älteren Menschen geprüft wird.

Wobei kein Proband über 55 Jahre das wirksamere „gemischte“ Impfschema erhalten hatte. Zur Erinnerung. Schon im Herbst hatte es Verwirrung um die tatsächliche Wirksamkeit des Astra-Zeneca-Vakzins gegeben, weil eine Teilnehmergruppe – zunächst versehentlich – nur eine halbe Menge Impfstoff bei der ersten Dosis bekommen hatte und erst bei der zweiten Impfung dann die volle Menge. Bei den Auswertungen stellte sich jedoch heraus, dass diese Dosierung für einen deutlich höheren Schutz sorgte. Wie gesagt: Für Senioren gibt es dazu keine Daten.

Entwarnung

Die Impfexpertin Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin sieht trotzdem keinen Grund zur Verunsicherung, „Bei den beiden mRNA-Impfstoffen gehen wir davon aus, dass sie für ältere Menschen gut geeignet sind.“ Das Vakzin von Moderna habe sich in den Studien auch bei 95-Jährigen als wirksam gezeigt, bei den Testreihen von BionTech/Pfizer waren ebenfalls über 80-Jährige eingeschlossen. „Man hat gesehen, dass der Impfschutz vergleichbar ist mit jenem der jüngeren Probanden.“

Was den vor der Zulassung stehenden Impfstoff von Astra-Zeneca betrifft, warte man diese ab. „Je nachdem, für welche Altersgruppen er zugelassen wird, wird man den Impfplan anpassen müssen.“ Am Freitag sollten wir es wissen.