Sperrt wenigstens den Zoo auf!

Die höheren Infektionszahlen im Westen könnten eher mit etwas „rustikalerer“ Sorglosigkeit zu tun haben. Auf engem Raum ohne Masken und ohne Lüften ist die Ansteckungsgefahr groß. Das weiß man schon lange, daher ist es auch ein Skandal, dass das Virus knapp ein Jahr nach dem Ausbruch in Österreich dort wütet, wo man es in erster Linie verhindern wollte: in den Alters- und Pflegeheimen. Wegen des (gescheiterten) Schutzes „vulnerabler“ Personen werden seit Monaten Wirtschaft, Kultur, Bildung, soziales Leben – mit extremen Kosten – abgewürgt. Also nur noch „Hammer“, kein „Dance“ (frei nach Tomas Pueyo).

Natürlich ist es für eine Rückkehr zur alten Normalität viel zu früh – noch dazu, wo das Impfen nur schleppend vorangeht und die ganze Welt vor den neuen, angeblich ansteckenderen Virus-Mutationen zittert. Aber es gibt genügend Konzepte für Lockerungen ohne Gefahr, etwa im Kulturbereich. Die Museen sind mangels Touristen sowieso leer – nichts spricht gegen eine Öffnung für „maskierte“ Besucher. Mehrere deutsche Simulationsstudien zeigen außerdem, dass Konzerthäuser und Theater keine Infektionsorte sind, wenn die bekannten Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Reine Willkür ist, dass weder Zoos (die Indoor-Bereiche kann man ja sperren) noch botanische Gärten öffnen dürfen. Auch eine Öffnung im Handel nur für kleinere Geschäfte wäre denkbar, ist aber vom Verfassungsgerichtshof verboten. Es darf nicht differenziert werden. Potenzielle Käufer werden so in den Online-Handel getrieben.

Schon klar: Bei den Maßnahmen geht es nicht um einzelne Ausnahmen, sondern um das große Ganze, also das gesamte Herunterfahren des öffentlichen Lebens. (Daher sind auch die Schulen geschlossen: Sie spielen erstens beim Infektionsgeschehen eine Rolle, zweitens verlangsamt sich bei geschlossenen Schulen alles andere auch.) Aber den jetzigen Zustand kann man nicht mehr lange fortsetzen, ohne steigenden Widerstand zu provozieren. Mobilitätsaufzeichnungen zeigen, dass die Disziplin ohnehin bereits stark nachlässt. Es ist Zeit für intelligente, vorsichtige Öffnungsschritte! Nur dann kann die Regierung das Vertrauen der Bevölkerung behalten, dass bis zum Sommer noch Einschränkungen notwendig sind.