Arbeit und Freizeit: Muss ich mich vielleicht impfen lassen?

Müssen bestimmte Berufsgruppen ihren Impfstatus offenlegen?

Nein. Am ehesten könnte laut Gesetz im Gesundheitsbereich ein Interesse des Arbeitgebers an der Offenlegung bestehen. Verweigert ein Mitarbeiter diese, muss ihm der Arbeitgeber vorerst eine weniger gefahrengeneigte Tätigkeit zuweisen. Will der Mitarbeiter diese nicht ausführen, kann das ein Kündigungs- oder Entlassungsgrund sein.

Muss ich beim Bewerbungsgespräch sagen, ob ich geimpft oder getestet bin?

Das hängt vom Beruf ab. Im Gesundheitsbereich ist die Frage nach einer Impfung seitens des Arbeitgebers erlaubt. Arbeitet man aber nicht eng mit anderen Menschen zusammen, sodass man diese gefährden würde, muss man Krankheiten oder Impfungen nicht melden. Andererseits muss ein privater Arbeitgeber aber keinen Grund nennen, warum man die Stelle nicht bekommt.