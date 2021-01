Dachdecker stellt keine Geimpften ein - und das darf er auch

Eine oder einen neuen Mitarbeiter würde man in der Dachdeckerei Hemmer in Heidenreichstein in Niederösterreich ab dem Frühjahr gerne Willkommen heißen. Aber: Wer bereits Corona geimpft ist oder vor hat, sich impfen zu lassen, der „braucht sich gar nicht erst bewerben“, heißt es in der Stellenausschreibung der Unternehmens via Facebook.

„Man weiß noch viel zu wenig über die Impfung. Ich will nicht riskieren, dass ich jemanden einstelle und der wird nach der Impfung gleich krank. Es gibt genug Berichte im Internet“, sagt Eigentümer Peter Hemmer. Erst wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und das ganze Parlament geimpft seien, will sich auch der Dachdecker impfen lassen.