"Ocean Cleanup" startete trotz Anfangsproblemen "recht prächtig"

Probleme bei Wind

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich jedoch, dass bei stärkerem Wind und somit erhöhter Strömung ein Teil des bereits gesammelten Kunststoffes wieder abhandenkam. Ist nämlich der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Barriere und Strömung und damit der Staudruck zu groß, könne sich der etwa drei Meter tief reichende "Teppich" fallweise nach hinten biegen und das Plastik wieder freigeben. Die Experten steuern jetzt gegen, in dem das U an den Enden etwas zusammengezogen wird. Damit wird das "System 001" selbst etwas schneller "und der Unterschied zwischen der Geschwindigkeit des Wassers und der Barriere ist nicht so groß", erklärte Herndl. In den nächsten Wochen werde dann auch erstmals das gesammelte Plastik abgeschöpft und wieder an Land gebracht. Der gesamte Vorgang wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

"Was macht das Plastik eigentlich in der Umwelt?"

Abseits des "Ocean Cleanup"-Projekts analysieren Herndl und Kollegen im Rahmen des Wiener "PLENTY"-Forschungsverbundes die Auswirkungen der Zunahme an Kunststoff in der Umwelt von verschiedenen Seiten. Am heutigen Montag erfolgt die Auftaktveranstaltung. Beteiligt sind neben Herndls Team auch Gruppen um den Umweltgeowissenschafter Thilo Hofmann und die Wissenschaftsforscherin Ulrike Felt.

"Was macht das Plastik eigentlich in der Umwelt?", ist eine der Forschungsfragen, des vorerst auf drei Jahre ausgelegten Schwerpunktes. So gehe es etwa darum, besser zu verstehen, wie Kunststoffe auf natürlichem Weg durch Mikroorganismen abgebaut werden können. Viele Fragen drehen sich um Inhaltsstoffe wie Bisphenol A oder Phthalate, die den menschlichen Stoffwechsel beeinflussen können, indem sie etwa den Hormonhaushalt verändern. Felt und ihr Team wird die Einstellung der Gesellschaft zu dem historisch gesehen immer noch neuen Werkstoff "Plastik" analysieren.