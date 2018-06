83.000 Müllwagen voller Plastik landen jährlich im Mittelmeer

Stellen Sie sich vor: Unzählige Sattelschlepper stehen Stoßstange an Stoßstange. Die Kolone reicht von Wien nach Mailand – voll beladen mit Plastik: Die Ladung von insgesamt 83.000 Müllautos landet im Mittelmeer. Und das jedes Jahr.

Kein Wunder, dass die Konzentration an Plastik in dem Binnenmeer so gewaltig ist wie nirgends auf der Welt – vier mal so hoch wie die des Plastikwirbels im nördlichen Pazifik. Das belegen Zahlen, die der Umweltverband WWF jetzt veröffentlicht hat, nachdem er die neusten Studien ausgewertet hatte.

Was das für die Tierwelt bedeutet, erläutert WWF-Meeresbiologe Axel Hein: „Auf dem Plastik siedeln sich Algen und Bakterien an, die einen starken Schwefelgeruch ausströmen, weshalb Seevögel sie für Nahrung halten. Fische wiederum verwechseln Plastik mit Krill, und Schildkröten halten Sackerln für Quallen.“ Die Tiere sterben, weil sich das Plastik in den Mägen haben oder sie sich darin verfangen. So gut wie kein Meeresbewohner bleibt vom Dreck verschont.