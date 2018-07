Plastikinseln im Meer: Was wir gegen verdreckte Ozeane tun können

Der Great Pacific Garbage Patch ist drei Mal so groß wie Frankreich und einer von fünf gigantischen Müllwirbeln, die sich in den Ozeanen ballen. Sinn der Quälerei: Der 51-jährige französische Extremschwimmer will in den kommenden Monaten die 8800 Kilometer bis San Francisco bewältigen, um auf die Meeresverschmutzung aufmerksam zu machen.

Wobei: Aufmerksam wären wir schon. Glaubt man einer aktuellen deutschen Umfrage, treibt uns die Sorge ums Meer derzeit um. Vor allem der Plastikmüll: 96 Prozent der Deutschen sehen in tonnenweise Flaschen, Sackerl und was sonst im Wasser treibt ein Problem. Und wir unterscheiden uns da wohl nicht allzu sehr vom großen Bruder.

Plastik-Strudel

Ja, es gibt viele Gründe, sich um die Weltmeere zu sorgen: Riffe sterben ab, Fischer fangen zu viel Fisch, Abwasser, Dünger und Sonnenschutz verschmutzen das Wasser. Bilder gewaltiger Plastik-Strudel, zugemüllter Strände, von Fischen und Vögeln, die am Müll sterben, schockieren die Menschen. Plastik gefährdet wegen der giftigen Inhaltsstoffe die Gesundheit von Mensch und Tier. Trotzdem gelangen pro Jahr etwa acht Millionen Tonnen in die Ozeane – etwa eine Müllwagenladung pro Minute. Besonders problematisch sind nicht recycelbare Plastikgemische und Mikroplastik, das sich von Funktionskleidung löst oder in Kosmetika enthalten ist. Schon 2050 könnte in den Ozeanen mehr Plastik treiben, als Fische darin schwimmen, warnten die Vereinten Nationen kürzlich.

Fünf globale Müllstrudel – dichte Ansammlungen von Abfall – sind derzeit bekannt. Vermutlich entsteht in der Barentssee nördlich von Norwegen und Russland, wo sich der Abfall der dicht besiedelten Küstenregionen Nordeuropas sammelt, gerade der sechste Müllwirbel. Und vor zwei Monaten hat es die Menschheit geschafft: Der Plastikmüll hat den tiefsten Punkt der Ozeane erreicht. Rekordhalter ist ein Sackerl auf 10.898 Meter Tiefe im Marianengraben. Kurz danach meldeten deutsche Forscher, dass nun auch an der am weitesten von Land entfernten Stelle, dem Point Nemo im Südpazifik, Mikroplastik nachweisbar ist.

Mikroplastik

„Werden Plastiksackerl zerrieben, bleibt Mikroplastik übrig. Alles, das kleiner als 0,5 mm ist, fällt in diese Kategorie“, erklärt der Wiener Meeresbiologe Gerhard Herndl. Das Problem: „Es wird vom tierischen Plankton aufgenommen, das es aber nicht verdauen kann. Die Tiere gehen ein.“ Bei Hunderten Arten wurde Plastik im Magen nachgewiesen. Folge: ein vorgetäuschtes Sättigungsgefühl, Verstopfung und Entzündungen des Verdauungstraktes bis zum Verenden. Inwieweit Mikroplastik am Ende der Nahrungskette auch uns Menschen gefährlich werden kann, wird erst erforscht. Biochemiker, Mikro- und Infektionsbiologen tun das derzeit im Netzwerk „MikrOMIK“.