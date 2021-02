Wird die brasilianische Virus-Variante zum Risiko für Österreich?

Am Dienstag hat Deutschland, wie erwartet, seine Grenzkontrollen zum als Virusvariantengebiet eingestuften Tirol ungeachtet der Kritik der EU-Kommission an der Maßnahme bis 3. März verlängert. Auch die Verbote für die Einreise, für die es nur wenige Ausnahmen gibt, bleiben aufrecht.

Im Bundesland selbst wird weiter mit intensivem Contact Tracing und begleitenden Maßnahmen versucht, die südafrikanische Virus-Variante B.1.351 einzudämmen. Ein explosionsartiges Geschehen konnte offenbar verhindert werden. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage wurden jeweils weniger als zehn neue Verdachtsfälle bekannt.

Gebannt ist die Gefahr jedoch nicht, wie ein am Dienstag bekannt gewordener Cluster in Mayrhofen im Zillertal im Hotspot-Bezirk Schwaz zeigt. Der Kindergarten wurde wegen eines Verdachts auf die Südafrika-Variante gesperrt. Auch eine Schule wurde geschlossen.

Infektionsketten

Neben Tirol wurde B.1.351 bisher in Wien, Salzburg, der Steiermark und Kärnten entdeckt bzw. gab es Verdachtsfälle. Bei den Betroffenen handelt es sich zum Teil um Reiserückkehrer sowie um Personen, bei denen die Infektionskette nach Tirol zu weisen scheint.

So haben sich in Kärnten bei Sequenzierungen alter Covid-Fälle in einer Kaserne in Spittal an der Drau zwei B.1.351-Fälle bestätigt. Bei einem der beiden Soldaten handelt es sich um den Sohn jener Kärntnerin, bei der der Mutationsverdacht am Sonntag bestätigt wurde. Er soll in Tirol im Einsatz gewesen sein.