Streitfrage: Sind weitere Öffnungsschritte vor Ostern möglich?

Der Statistiker Erich Neuwirth hat für jedes Bundesland die PCR-Tests pro Woche pro 100.000 Einwohner und die 7-Tages-Anzahl an Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner verglichen. In Wien ist die Menge der PCR-Tests seit Jahresbeginn viel stärker gestiegen als in NÖ. Trotzdem ist der Anstieg der Neuerkrankungen der vergangenen zwei Wochen in beiden Bundesländern vergleichbar. „Das ist zumindest ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Erklärung, der Anstieg gehe alleine auf mehr Tests zurück, auf schwachen Beinen steht.“ Laut Neuwirth werde man in ungefähr einer Woche wissen, ob die Gefahr bestehe, dass es eine dritte Welle werde.

Klimek erwartet, dass sich „über die kommenden Wochen hinweg eine Welle der Mutation B.1.1.7 aufbauen wird“. Hier müsse man dann „frühzeitig und beherzt regional gegensteuern“. Hutter hingegen sieht keine Anzeichen für eine dritte Welle: „Natürlich benötigen wir strenge flankierende Maßnahmen, wenn wir an weitere Öffnungsschritte denken. Aber wenn wir längere Zeit nur auf der Bremse stehen, wird sie irgendwann heiß und dann funktioniert dieser Schutz nicht mehr.“