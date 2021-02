Corona-Impfstoff von Biontech soll für Kinder ab 5 Jahren kommen

EU wünscht Studie mit Kindern unter 12 Jahren

Studien mit Kindern unter 12 Jahren gehören sowohl für Biontech/Pfizer als auch für Moderna zu den Auflagen der Europäische Arzneimittel-Agentur EMA, die an die bedingte Zulassungen für Erwachsene geknüpft sind. Spätester Abgabetermin der Ergebnisse sei Juli beziehungsweise Dezember 2024.

Moderna, dessen Impfstoff ab 18 Jahren zugelassen ist, hat bereits im Dezember damit begonnen, minderjährige Probanden zu suchen: Teilnehmen sollen nach Unternehmensangaben 3.000 Kinder zwischen 12 und 17 Jahren. Bisher sind nur US-Kliniken an der "TeenCove"-Studie beteiligt. Zwei Drittel der Teilnehmer bekommen den Impfstoff, der Rest ein Placebo. Die Jugendlichen werden im Abstand von einem Monat zwei Mal geimpft und werden danach 13 Monate lang begleitet. Mindestens sechs Mal müssen sie in die Klinik, dazu kommen Telefonate und Rückmeldungen per App. Erwarteter Abschluss der Studie: Mitte 2022.