Corona-Mortalität abhängig von Belastung der Intensivabteilungen

Mortalität und Auslastung

Doch die Prognose für die Kranken auf den Intensivstationen hängt laut dieser Studie offenbar vom Grad der Belastung der Abteilungen mit an Covid-19 Erkrankten ab. Die Autoren: "Patientinnen und Patienten mit Covid-19, die auf ICUs während Zeiten einer höheren Inanspruchnahme von Intensivstationen versorgt wurden, wiesen eine höhere Mortalität auf als während Perioden mit weniger Belastung der Abteilungen (weniger als 25 Prozent der Covid-19-Patienten benötigen ICU; Anm.)."

Einige Beispiele aus den publizierten Daten: Bei Covid-19-Auslastung der ICU von 25 bis 50 Prozent war das Mortalitätsrisiko um zehn Prozent erhöht, bei einer 50- bis 75-prozentigen Auslastung durch Covid-19-Betroffene lag das Sterblichkeitsrisiko um 15 Prozent höher. Bei einem Überbelag - mehr als hundert Prozent Belegung - war das Mortalitätsrisiko um mehr als das Doppelte höher.

Daraus lassen sich auch laut einem Kommentar von Lewis Rubinson (Morristown Medical Center, Atlantic Health System) zwei Schlüsse ziehen: Erstens sollte alles daran gesetzt werden, um die Kurve bei den SARS-CoV-2-Infektionen und in der Folge bei den Erkrankungen so flach zu halten, dass die Intensivabteilungen nicht überbelastet werden. Zweitens sollten Patientinnen und Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf auf ICUs so verteilt werden, dass ein Überbelag bzw. eine sehr hohe Auslastung möglichst vermieden wird.