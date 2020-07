Wie hochsensible Menschen ihren Alltag erleben und meistern

An die dröhnenden Beats, das Stimmengewirr und den feuchten Dunst von Alkoholatem und Schweiß erinnert sich Jana Huhn genau. Dass sie „irgendwie anders“ ist, wusste die 28-Jährige schon früh. Als sie Anfang 20 mit Freuden in eine Wohnung zog, begegneten ihr im Alltag immer öfter unerträgliche Hürden. Zum Beispiel auf WG-Feiern. Wurde der Trubel zu viel, zog sich Jana zurück, saß stundenlang allein hinter verschlossener Tür in ihrem Zimmer, während draußen die Party tobte. „Mir ging es dann richtig gut, obwohl es niemand nachvollziehen konnte.“