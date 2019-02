Gefühlsexplosion: Wie sich Hochsensibilität anfühlt

Inwiefern können Hochsensible auch von der Hochsensibilität profitieren?

Wenn die Reizzufuhr ausgewogen ist, und man lernt, in einem Wechselspiel aus An- und Entspannung zu leben, nehmen HSP auch die schönen Dinge wie persönliche Beziehungen, Natur, Musik und Kunst viel intensiver wahr und sind in der Lage, sich tief berühren zu lassen. Zudem verfügen viele HSP über Fähigkeiten, die bei der Wahl einer passenden Arbeit sehr dienlich sein können. So nehmen sie Details und Unstimmigkeiten schnell wahr, finden schnell kreative Lösungen und sind in der Lage, Prozesse effektiv und menschlich zu gestalten. Meiner Meinung nach Fähigkeiten, die in Führungsebenen durchaus öfter vertreten sein könnten. Dazu ist es jedoch wichtig, dass HSP einen Umgang mit ihrer Sensibilität lernen und sich trotz der oftmals Überhand nehmenden Zweifel auch trauen, ihre Stärken zu leben.

Was ist Ihre Erfahrung im Umgang mit anderen hochsensiblen Personen?

Ich habe oft beobachtet, dass Menschen, die von ihrer Hochsensibilität erfahren, dazu neigen, im Selbstmitleid zu versinken. Anstatt diese Veranlagung immer wieder als Ausrede zu benutzen, möchte ich dazu ermutigen, das eigene Leben selbstwirksam zu gestalten und sich eine Umgebung zu schaffen, in der man seine sanfte Stärke gut nutzen und ausleben kann.