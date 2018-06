Märtha Louise: Die hochsensible Prinzessin

In den europäischen Königshäusern gilt sie als Rebellin: Prinzessin Märtha Louise von Norwegen brauchte lange, um ihren Platz zu finden. Anders als ihr Bruder Haakon wusste sie, dass sie wohl nie den Thron besteigen würde, dennoch stand sie unter ständiger Beobachtung. Repräsentieren war ihr zu wenig, also startete sie eine Karriere als Springreiterin und ließ sich zur Physiotherapeutin ausbilden. Nach ihrer Heirat mit dem Schriftsteller Ari Behn (die beiden sind mittlerweile geschieden und haben drei Töchter) verzichtete sie auf ihre Apanage und gründete mit ihrer Freundin Elisabeth Nordeng das spirituelle Zentrum „Astarte Education“, das die Norweger bald als „Engelsschule“ verspotteten.

„Viele haben warme und gute Hände, aber Märtha Louise hat in ihren geradezu eine kleine Sonne“, schwärmte Kronprinzessin Mette-Marit einst vom Einfühlungsvermögen ihrer Schwägerin. Schon als Kind war sie empfindsamer als andere, spürte, wenn es Menschen in ihrem Umfeld schlecht ging – eine Belastung für die Königstochter: „Ich fühlte mich wie Freiwild in einer ungeschützten Landschaft.“ Erst vor fünf Jahren fand sie durch einen Test der Psychologin Elaine N. Aron heraus, dass sie zu jenen 20 Prozent zählt, die hochsensibel sind – so wie ihre Freundin Nordeng. Über die ständige Reizüberflutung haben die beiden nun ein persönliches Buch geschrieben. Und dem KURIER ein Telefon-Interview gegeben.

Woran haben Sie gemerkt, dass Sie hochsensibel sind?

Prinzessin Märtha: Wir fühlten uns beide oft anders und einsam. Als Kind reagierte ich zum Beispiel extrem sensibel auf Gerüche. Eines Tages sagte mir Elisabeth: Oh Gott, du musst diesen Test machen! Tatsächlich hatte ich fast überall ein „Ja“. Danach ergab alles Sinn. Es erklärte, warum wir die Welt so anders, so intensiv wahrnehmen.

Was unterscheidet einen sensiblen von einem hochsensiblen Menschen?

Elisabeth Nordeng: Man nimmt alles, was um einen passiert, viel intensiver wahr, etwa Gerüche und Geräusche. Es ist, als würden sieben Filme gleichzeitig ablaufen.

Märtha: Ich vergleiche es mit einer App, die ständig aktualisiert wird. Man bekommt alle Gefühle von anderen Menschen mit. Dann öffnet sich eine neue App und noch eine und man weiß nicht, wie man die anderen abschalten kann. Sind zu viele Apps offen, wird der Akku leer. So ist das bei uns auch. Wir neigen dazu, für alle da zu sein, weil wir spüren, was sie brauchen. Dadurch vergessen wir auf uns selbst.

Worauf achten Sie heute?

Märtha: Wir sind nicht so gut darin, von einem zum anderen zu switchen, also brauchen wir Pausen dazwischen. Wenn ich ein Essen mit Freunden habe oder ein Meeting, öffne ich in meinem Kopf symbolisch einen Raum, danach schließe ich ihn wieder. Es ist wichtig, dass man sich im Kalender Pausen einträgt, in denen man gar nichts macht, auch nicht am Handy. Wir nennen das unsere Auflade-Zeit.

Märtha Louise, Sie sind die Tochter des norwegischen Königs. Wie ist es, als Hochsensible vor den Augen der Öffentlichkeit aufzuwachsen?

Märtha: Es war oft schwierig. Mein Albtraum als Kind war es, durch Mittelgänge in Kirchen zu gehen. Jeder starrte mich an und ich dachte, ich hätte etwas ganz Falsches gemacht und würde es nicht überleben. Reden zu halten war auch schwierig, da vom Publikum so viel Energie auf einen zuströmt. Das hat mir Angst gemacht.

Das heißt, Sie fühlten sich nicht wohl als Prinzessin?

Märtha: Ich hatte immer das Gefühl, für diese Rolle nicht gut genug zu sein, und war sehr unsicher. Meine Pferde retteten mich durch meine Teenagerzeit. Sie waren immer ehrlich zu mir, es war eine Herz-zu-Herz-Kommunikation.Wenn ich Menschen gefragt habe, wie es ihnen geht, sagten sie immer: Gut, danke! Dabei spürte ich, dass es ihnen nicht gut ging. Ich begann, Menschen zu misstrauen. Es war einfacher für mich, bei Tieren zu sein.