Hochsensibilität: „Als könnte ich Staub fallen hören“

Was der Großteil der Menschen gar nicht bemerkt oder mit einem Augenzucken abtut, kann Hochsensible sprichwörtlich den letzten Nerv kosten und erschöpfend wirken. „Selbst ein mittelmäßiger oder bekannter Reiz wie etwa ein Arbeitstag kann für Hochsensible Ruhe am Abend erfordern“, schreibt Elaine Aron in ihrem Buch „Sind Sie hochsensibel?“, das als wichtigstes Werk zu diesem Thema gilt. Laura Karasinski hat sich in den Beschreibungen der US-amerikansichen Psychotherapeutin sofort wiedergefunden.

Hochsensibilität ist etwas sehr Individuelles, schreibt Elaine Aron in ihrem Buch. Wie erleben Sie diesen Wesenszug?

Laura Karasinski: Ich erlebe Hochsensibilität seit ich denken kann. Etwa durch die Feinheit der Tonvielfalt meines Alltags in Musik und Farben, aber auch dadurch, wie sich meine Stimmung abhängig von meinem Gegenüber verändern kann. Nicht selten kommt es vor, dass mich schöne Musik, gute Literatur oder ein einfaches virales Video emotional berührt. Bei Lieblingsliedern bekomme ich Gänsehaut, bei – selten vorkommender – Wut schüttelt es mein ganzes Nervensystem wie bei einem Frostschauer.

Im Negativen zeigt es sich aber leider auch in muskulärem Hartspann, also Verspannungen im Rücken, die mich seit meinem etwa 13. Lebensjahr nicht mehr loslassen. Meine Umwelt ist niemals still. Es fühlt und hört sich an, als könnte ich sogar den Staub fallen hören.

Sehr helles Licht oder sehr laute Musik – zum Beispiel auf Konzerten oder unter Scheinwerfern – oder stressige Situationen wie von Menschen überfüllte Orte wirken überstimulierend und energieraubend für mich. Deswegen habe ich immer Ohrstöpsel auf meinem Schlüsselanhänger dabei. Genau so stressig ist es für mich, vor großen Massen aufzutreten, was besonders in meinem Beruf und als gelegentliche Speakerin ein Lernprozess war.