Varianten im Check: Wie gefährlich ist das mutierte Coronavirus?

Eine aktuelle Studie unter Beteiligung von Andreas Bergthaler zeigt, dass SARS-CoV-2-Mutationen die Immunüberwachung der sogenannten T-Killerzellen des Immunsystems erschweren können. Neben den Antikörpern sind sie dafür zuständig, das Virus aufzuspüren und unschädlich zu machen. Normalerweise erkennen T-Killerzellen virale Eiweiß-Fragmente auf infizierten Zellen und töten diese ab, um die Virusproduktion zu stoppen. „Unsere Ergebnisse belegen, dass viele Mutationen in SARS-CoV-2 tatsächlich dazu in der Lage sind, T-Killerzellen in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Die StudienautorInnen sehen in ihren Daten keinen Grund zur Annahme, dass sich SARS-CoV-2 der Immunantwort des Menschen komplett entziehen kann.

Das passiert bei einer Mutation

Mutationen entstehen, wenn das Erbgut des Virus vervielfältigt wird und es dabei zu „Kopierfehlern“ kommt. Je mehr sich das Virus verbreitet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Mutationen. Die meisten sind unbedeutend. Ist eine Veränderung für das Virus jedoch ein Überlebensvorteil stärkt sie das Virus. So sind etwa bei der britischen Variante alleine neun der insgesamt 17 relevanten Mutationen am Spike-Protein, mit dem SARS-CoV-2 an unseren Zellen andockt.