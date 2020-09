Renner in der Krise: Warum Fitnesstracker dank Corona gefragter denn je sind

Schwachstellen

Kritisch bewertet Fritz die Messgenauigkeit der Geräte: "Für Hobbysportler und Gesundheitsinteressierte reicht die Zuverlässigkeit aus." Herzkranke oder massiv schlafgestörte Menschen sollten solche Daten stets vom Experten erheben und auswerten lassen. Bei Nicht-Erreichen von Zielen drohen Frust und Demotivation: "Oft stecken die Geräte die Ziele viel zu hoch, verlangen zu hohe Intensitäten. Die Menschen haben dann permanent Muskelkater und sind erschöpft. Einen maßgeschneiderten Trainingsplan können nur schwer ersetzen."

Auch in puncto Datenschutz sind die Tracker nicht unumstritten. "Immerhin zeichnen sie sehr persönliche und sensible Daten auf", weiß Daniela Zimmer, Datenschutzexperten der Arbeiterkammer (AK). Vielen Verbrauchern sei nicht bewusst, dass "sie nicht nur über Suchmaschinen oder soziale Netzwerke ihre Daten im Internet hinterlassen, sondern dass sie über Trackinggeräte freiwillig wertvolle Daten produzieren, die Hersteller mitunter gewinnbringend zweckentfremden können." Beispielsweise für personalisierte Werbung.

Seit Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grundverordnung müssen Nutzer aktiv zustimmen, wie ihre Daten gehandhabt werden. "Etliche Anbieter glänzen aber nach wie vor durch blanke Desinformation und einen Schwall an unverständlichen Texten." Zimmer empfiehlt Wearables von kleineren Anbietern, die Daten endgerätbezogen speichern und nicht in Online-Sphären hochladen. "Das bieten auch große Hersteller an, allerdings oft nur in der Basisvariante." Wer Zusatzfeatures nutzen will, muss erst recht wieder dem Datentransfer akzeptieren.

Mit Vorsicht tracken

Wie kommt es, dass Millionen Menschen Informationen zu Schlaf, Herz, Tagesablauf und ihrer Gefühlswelt preisgeben, sich bei Corona-Tracking-Apps aber skeptisch zeigen? "Fitnesstracker sind eine Modeerscheinung, dahinter steckt eine mächtige Werbeindustrie. Es wurde ein regelrechter Hype um die modischen Accessoires entwickelt, das blendet", vermutet Zimmer. Bei Corona-Trackern – deren kritisches Hinterfragen durchaus berechtigt sei – stehe weniger der individuelle als der kollektive Nutzen im Fokus. "Selbstoptimierungsapps wecken hingegen konkrete Fitnesserwartungen und sind damit leicht zu vermarkten."

Letztlich sehen Fritz und Zimmer die Tracker als sinnvolle Hilfsmittel – die mit Vorsicht zu gebrauchen sind.