Kate beendet Chemo: "Garantie, dass es zu keinem Rückfall kommt, gibt es nicht"

Es heißt, Herzogin Kate sei an "Bauchkrebs" erkrankt gewesen. Was heißt das?

"Den Begriff 'Bauchkrebs' verwenden wir in der Krebsmedizin nicht", sagt Christoph Grimm, Oberarzt der Abteilung für allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am AKH Wien. Potenziell könnten damit bis zu 15 Krebsarten verschiedenster Organe – der Leber, des Darms, der Nieren, der Blase oder der Gebärmutter – gemeint sein. "Man kann lediglich davon ausgehen, dass es kein Krebs der Lunge oder der Haut ist", sagt der Spezialist. Je nach Krebsdiagnose seien "das Ausbreitungsmuster der Tumorzellen, die Art der Therapie und die Prognose unterschiedlich".

Kate hat sich einer präventiven Chemotherapie unterzogen. Was versteht man darunter?

"Wir wissen nicht, um welchen Krebs es genau geht, deswegen sollte man keine Spekulationen zu konkreten Therapien anstellen", schickt Christian Singer, Brustkrebsspezialist und Leiter des Brustgesundheitszentrums an der MedUni Wien, voraus. Von einer präventiven, einer sogenannten adjuvanten, Krebstherapie spricht man grundsätzlich, wenn nach der vollständigen operativen Entfernung eines Tumors "keine Tumorzellen mehr im Körper auffindbar sind und man versucht, präventiv das Risiko eines erneuten Auftretens des Krebses, zum Beispiel in anderen Organen, zu reduzieren", erklärt Singer. Zum Einsatz kommt meist eine Chemotherapie. Bei Krebsarten, die von Hormonen abhängig sind, können auch Anti-Hormontherapien – hier wird das Wachstum hormonempfindlicher Tumorzellen verhindert – wirksam sein.

"Wenn eine präventive Chemotherapie gemacht wird, konnten durch eine Operation alle sichtbaren Tumorabsiedelungen entfernt werden", präzisiert Grimm. Die folgende Therapie habe nicht zum Ziel, weitere Krebsabsiedelungen, sondern potenzielle, kleinste Tumorzellen im gesamten Körper zu zerstören. "Man geht auf Nummer sicher", fasst Grimm zusammen.

Ein solches Vorgehen sei von der Behandlung einer Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium zu unterscheiden, betont Singer: "In diesen Fällen ist der Krebs bereits in andere Organe gewandert, eine Heilung nicht mehr möglich." Infolge fokussiere man sich darauf, das Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen. Auch hier gebe es inzwischen "großartige Medikamente, die lebensverlängernd wirken, also einen echten Überlebensvorteil für Betroffene bringen", schildert Singer.

Welche Verfahren kommen in der Krebstherapie zum Einsatz?

Chemotherapien sind nach wie vor teils schlecht verträglich und können bei Patientinnen und Patienten erhebliche Nebenwirkungen verursachen. Inzwischen könne man therapeutisch zielgerichteter agieren, etwa "Chemotherapien an einen bestimmten Antikörper koppeln, der die Medikation direkt zum Tumor führt", sagt Singer. Neuere PARP-Inhibitoren (PARP steht für Poly(ADP-ribose)-Polymerasen, Anm.) werden im Anschluss an eine Chemo eingesetzt und tragen selektiv zum Absterben von Tumorzellen bei.

Kate scheint ihre Haare trotz Chemotherapie nicht verloren zu haben. Kann der Nebeneffekt ausbleiben?

Mit einer Chemotherapie verbinden viele Menschen den Verlust der Haare. "Ob ein solcher aufritt, hängt von den eingesetzten Medikamenten ab", sagt Grimm. "Es gibt Medikamente, wo praktisch immer die Haare ausfallen. Aber auch eine Vielzahl, wo das nicht der Fall ist."