Drastischer Anstieg: Warum trifft Krebs immer häufiger Jüngere?

Auf der Suche nach Ursachen

Die Gründe dafür sind komplex, sind sich die Autorinnen und Autoren einig. Vieles gelte es in der Ursachenforschung noch zu ergründen. Klar sei aber, dass - neben genetischen Faktoren - eine schlechte Ernährung (viel rotes Fleisch, Salz und wenig Obst und Gemüse), Alkohol- und Tabakkonsum, Bewegungsmangel und Fettleibigkeit zum Ansteigen der Fälle beitragen.

"Die Förderung eines gesunden Lebensstils, einschließlich einer gesunden Ernährung, der Einschränkung des Tabak- und Alkoholkonsums und angemessener Bewegung im Freien, könnte die Belastung durch Krebs im Frühstadium verringern", schreiben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter.

Im Guardian mahnt Krebsspezialistin Claire Knight bei der Interpretation der Zahlen zur Vorsicht: "So alarmierend das alles auch erscheinen mag: Krebs ist in erster Linie eine Krankheit des höheren Alters, wobei die Mehrzahl der neuen Krebsfälle weltweit bei Menschen über 50 Jahren diagnostiziert wird", sagt Knight, die nicht an der Studie beteiligt war.

Es sei mehr Forschung notwendig, um die Ursachen für das frühe Auftreten von Krebs bei bestimmten Krebsarten zu untersuchen. "Wenn Menschen sich Sorgen um ihr Krebsrisiko machen, gibt es viele Möglichkeiten, dieses zu senken, zum Beispiel nicht zu rauchen, sich ausgewogen zu ernähren, sich viel zu bewegen und sich vor der Sonne zu schützen."

Tatsächlich gibt es nicht nur schlechte Neuigkeiten beim Thema Krebs. So geht etwa die Krebs-Sterblichkeit in der Europäischen Union zurück, wie ein andere Studie kürzlich ergab. "Wir haben berechnet, dass die Krebs-Mortalität in den EU-Mitgliedsländern im Vergleich von 2023 zum Jahr 2018 bei den Männern um rund 6,5 Prozent und bei den Frauen um rund 3,7 Prozent gefallen sind", schreiben die Forschenden darin.

Wie es weitergehen könnte

Die Autoren der neuen Studie stellen jedenfalls auch Prognosen an: So schätzen sie auf Basis der erhobenen Trends, dass die Zahl der neuen Krebsfälle und der damit verbundenen Todesfälle bis 2030 weltweit um weitere 31 Prozent (Diagnosen) bzw. 21 Prozent (Krebstodesfälle) steigen wird. Sie gehen auch davon aus, dass Menschen um die 40 am stärksten gefährdet sein werden.

Gezielte Analyse großer Datenmengen

Schon frühere Forschungen hatten ergeben, dass die Krebshäufigkeit bei Erwachsenen unter 50 Jahren in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen Teilen der Welt zugenommen hat. Allerdings wurde das Thema in der jüngsten Studie der schottischen Universität Edinburgh und der chinesischen Zhejiang University School of Medicine erstmals auf globaler Ebene und mit Blick auf Risikofaktoren für jüngere Erwachsene untersucht.

In Summe wurden Daten aus 204 Ländern zu 29 Krebsarten analysiert. Man sah sich Neuerkrankungen, Todesfälle, gesundheitliche Folgen und Risikofaktoren für alle 14- bis 49-Jährigen an, um Veränderungen zwischen 1990 und 2019 umfassend abbilden zu können.