Mischen von Impfstoffen: Was bringt es tatsächlich - und kommt es?

Die Studienautoren verweisen aber darauf, dass auch die doppelte Impfung mit Astra Zeneca das Risiko einer symptomatischen Erkrankung um 76 Prozent, jenes einer schweren Erkrankung sogar um 100 Prozent reduziere. Österreichische Experten haben in der Vergangenheit auch erklärt, dass es sich bei solchen Studiendaten um im Labor erhobene Werte handle, wie aussagekräftig sie dann in der Realität tatsächlich sind - also den Schutz vor Erkrankung weiter erhöhen -, sei noch unklar.

Was der Studienautor selbst sagt

Der Hauptautor der Studie, Mattew Snape von der Universität Oxford, tritt trotz dieser Studienergebnisse dafür ein, in erster Linie die zugelassenen Impfschemen einzuhalten, wie er in einem Interview für das BBC-Gesundheitsmagazin Health Check sagte: "In erster Linie ist es besser, sich an jene Schemen zu halten, von denen wir eine belegte Wirksamkeit haben. Wir wissen, dass zwei Dosen von Astra Zeneca Krankheiten verhindern, wir wissen, dass zwei Dosen von Pfizer Krankheiten verhindern. Beide funktionieren sehr gut. Und wir haben eine sehr große Datenbasis zur Sicherheit beider Impfstoffe im Standard-Schema." Aber bei besonderen Umständen, etwa bei Problemen in der Impfstoffversorgung oder einer Änderung des Einsatzes eines Impfstoffes in bestimmten Altersgruppen, habe man jetzt diese Optionen.